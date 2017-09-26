ضبط صاحب محل وسائق وبحوزتهم 160 جوال ملابس العسكرية في الأزبكية
ضبط صاحب محل وسائق وبحوزتهم 160 جوال ملابس العسكرية في الأزبكية
02:06 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على صاحب محل وسائق وبحوزتهما 160 جوال بداخلهم كميات من الملابس العسكرية والشرطية بمنطقة الأزبكية.
البداية أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الازبكية، تمكنوا من ضبط "عبد الرحمن ع"35 سنة، شريك بمحل للملابس العسكرية، و"محمد ر" 28 سنة، سائق اثناء استقلالهما سياره نقل شاسية طويل ذات صندوق مغلق قيادة الثاني وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 140 جوال بداخلهم كمية من المهمات والملابس العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة عبارة عن (افارول مموه، رتب عسكرية، مظلات، بارية، قايش) .
وبمواجهتهما، اعترف الأول بالاتجار بالمهمات والملابس العسكرية بدون تصريح من الجهات المختصة وأقر بنقل تلك الملابس من مخزن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية لمخزن بمدينة الفسطاط وأن الثاني يعمل سائق لديه، وتم بإرشاده بالمخزن الثاني ضبط 20 جوال بداخلهم كمية من المهمات والملابس العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة (افارول صاعقة، تي شيرت صاعقة، ترنجات مدون عليها " القوات المسلحة ".
وتحرر عن ذلك المحضر جنح عسكرية.
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