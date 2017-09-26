رباط حذاء يكشف غموض العثور على جثة طالب أمام منزله بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

توصلت أجهزة الأمن بالجيزة إلى ملابسات العثور على جثة شاب أمام منزله بأكتوبر.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء خالد منير، مدير قطاع أكتوبر، بعثور الأهالي على جثة شاب ملقاة أمام العقار رقم 3 بالحي السابع المجاورة الأولى.

انتقلت قوة من قسم أول أكتوبر بقيادة الرائد إسلام المهداوي، رئيس المباحث، وتبين أن الجثة لطالب بالمرحلة الثانوية يدعى عبد الرحمن أحمد سعيد 21 سنة، تبين وجود آثار دماء بالوجه ونزيف من الفم والأنف، وعثر بملابسه على حافظة نقود بها 40 جنيها، ويرتدي "زوج أحذية" احدها دون رباط.

بائعة خضروات بمكان الواقعة أخبرت رجال الشرطة أنها شاهدت المتوفى أثناء جلوسه على سور سطح العقار صحبة صديقه "كريم ممدوح"، 25 سنة".

وعثر الرائد عصام نصير، معاون مباحث قسم أول أكتوبر، على صديق المتوفى نائما، ومربوط بساقه اليسرى رباط حذاء المتوفى، وبجواره سرنجة بها آثار دماء، وسجارتين أحدهما مشتعلة.

وبسؤاله، قرر أنه والمتوفى من متعاطي الهيروين عن طريق الحقن، وأنهما عقب تعاطيهما للمخدر، استغرق في النوم، وأكد والد المتوفى أن نجله تم حجزه بعدة مصحات للعلاج، إلا أنه لم يستجب.

أمام المقدم عمرو حجازي، وكيل فرقة مباحث أكتوبر، أكدت والدة صديق المتوفى "كريم"، أنها صباح يوم الواقعة شاهدتهما أثناء جلوسهما على سلم العقار.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها، وحُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.