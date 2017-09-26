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وزير الدفاع الأمريكي: نريد حل أزمة كوريا الشمالية بالسبل الدبلوماسية

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مصراوي Masrawy

وزير الدفاع الأمريكي: نريد حل أزمة بالسبل الدبلوماسية

01:59 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

وزير الدفاع الأمريكي: نريد حل أزمة كوريا الشمالية بالسبل الدبلوماسية

وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس في مؤتمر صحافي في

نيودلهي – (أ ف ب):

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الثلاثا،ء أن بلاده ترغب في حل الأزمة الكورية الشمالية بالسبل الدبلوماسية.

وقال ماتيس في مؤتمر صحفي في نيودلهي "نحتفظ بالقدرة على التصدي لأخطر التهديدات الصادرة عن كوريا الشمالية ولكن كذلك على دعم دبلوماسيينا بحيث نبقي المسألة قدر المستطاع في المجال الدبلوماسي".

وتابع "هدفنا هو حل المسألة عبر السبل الدبلوماسية واعتقد ان الرئيس (الأميركي دونالد) كان واضحا جدا بشأن هذه المسألة".

ووصل ماتيس بعد ظهر الاثنين الى الهند في زيارة مخصصة لتعزيز العلاقات العسكرية مع نيودلهي من اجل مواجهة النفوذ المتزايد للصين.

وهذه الزيارة إلى الهند هي الأولى لمسؤول رفيع من إدارة ترامب.

وكانت كوريا الشمالية اتهمت ترامب الاثنين بـ"اعلان الحرب" بعد ان حلقت مقاتلات حربية أمريكية بالقرب من سواحلها وهو ما اعتبرته واشنطن اتهامات "عبثية".

والسبت حلقت قاذفات أمريكية قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، في الموقع الأبعد في شمال المنطقة المنزوعة السلاح الذي تحلق فوقه أي طائرة اميركية هذا القرن في ما وصفه البنتاغون بأنه "رسالة واضحة" لنظام كيم.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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