العرابي: نعتمد على رصيد مصر وكفاءة "خطاب" للفوز برئاسة اليونسكو

كتبت- هاجر حسني:

قال محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ومدير حملة السفيرة مشيرة خطاب للترشح لرئيس اليونسكو، إن السفيرة مشيرة خطاب حصلت على تأييد إفريقي لدعمها في انتخابات اليونسكو مما يعد انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا لمصر.

وأضاف العرابي، خلال مؤتمر دعم مشيرة خطاب رئيسة لليونيسكو، الذي عقدته الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، أن معركة الانتخابات لها أبعاد سياسية، وأن الانتخابات والضغوط السياسية والمالية تلعب دورًا مهمًا فيها، متابعًا: "لكن نحن تنتهج نهج أخلاقي وسنعتمد على رصيد مصر وكفاءة خطاب التي تؤهلها للمنصب".

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن مصر تقود بالنيابة عن العالم حملة دولية لكبح جماح الإرهاب، لافتًا إلى أن أحد أدوات هذه الحملة هو التعليم، وأن المنظمة تعمل بشكل أساسي على التعليم، ولذلك فوجود شخص في المنظمة من مصر له اهمية كبيرة.

وتابع "نحن في منافسة نحاول أن تكون بقدر كبير أخلاقية لا نلجأ لتشويه الآخرين ولو أن هناك محاولات من البعض للجوء إلى ذلك".

ولفت إلى أن جميع الجهات المعنية أبدت دعمها لخطاب في الانتخابات، والدولة حريصة على النجاح في هذا المنصب.

واستطرد: "نحن الآن في مرحلة المناورات السياسية وليس الحكم على المرشح من الناحية الفنية ولذلك المرحلة تتطلب عمل شاق جدا، ستقيم اتصال مباشر بين وزارة الخارجية المصرية والدول التي نرى لها أهمية كبيرة مثل نيجيريا والمغرب".