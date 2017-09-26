"التمثيل العمالي" يتفقد أوضاع العاملين المصريين بإيطاليا

القاهرة- (أ ش أ):

تفقد مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة في القنصلية المصرية، بميلانو الإيطالية، العمالة المصرية بسوق الجملة للخضار والفاكهة بالمدينة، لمتابعة كيفية سير العمل والإطلاع على مشكلاتهم، ومدى توافر وسائل السلامة والصحة المهنية.

وأكد عزت عمران، المستشار العمالي بميلانو، في تقرير سلمه لوزير القوى العاملة، أنه التقى، بالعمالة المصرية، في سوق الجملة للخضار والفاكهة، لافتا إلى التأكد من وجود عقود عمل للعمال المصريين، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية.

وقال: "من الملفت للنظر اعتماد السوق على عدد كبير من العمالة المصرية لكفاءتهم، بالإضافة إلى وجود العديد من المصريين من أصحاب وكالات لتصدير واستيراد الخضر والفاكهة".