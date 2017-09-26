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وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان مشروع تطوير منطقة الصحابي

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مصراوي Masrawy

وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان مشروع تطوير منطقة الصحابي

01:57 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان مشروع تطوير منطقة الصحابي

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

كتبت- ندى الخولي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، مشروع تطوير منطقة الصحابي بمدينة أسوان، حيث يجري تنفيذ 3 عمارات كمرحلة أولى من إجمالي 12 عمارة، بتكلفة 103.6 مليون جنيه.

وأوضح الوزير، أن نسبة الإنجاز بلغت 35%، حيث تم الانتهاء من صب أسقف وأعمدة الدور الثاني بعمارتين ويجري صب أسقف وأعمدة الدور الثالث بهما، وتم الانتهاء من صب سقف وأعمدة الدور الأرضي بالعمارة الثالثة.

وقال مدبولي: "يتضمن المشروع إنشاء 12 عمارة سكنية (576 وحدة) بالموقع الذي تم إخلاؤه بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة الصحابي، على أن يتم تقسيم باقي أراضي المنطقة بعد الانتهاء من تسكين جميع السكان".

وأشار اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، المشرف على تنفيذ الوحدات، إلى أنه تم تكثيف العمل بالموقع، وخلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المقبل سيتم الانتهاء من العمارات الثلاث، تمهيدا لتسليمها للمستحقين.

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