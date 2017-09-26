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بعد إعدامه بـ 9 أشهر.. حكم جديد على عادل حبارة بالشرقية

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بعد إعدامه بـ 9 أشهر.. حكم جديد على عادل حبارة بالشرقية بعد إعدامه بـ 9 أشهر.. حكم جديد على عادل حبارة بالشرقية

التحرير

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، بانقضاء الدعوة الجنائية في قضية متهم فيها عادل حبارة؛ بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم يوم 15 ديسمبر الماضي.

تعود أحداث القضية -رقم 24856 جنايات أبو كبير- لشهر يناير 2014، عندما اعتنق 8 أشخاص بينهم عادل حبارة أفكار إحدى الجماعات التكفيرية، والتي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالأمن والسلم الاجتماعي.

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تحريات الأمن الوطني أكدت حيازة المتهمين أسلحة وذخيرة؛ لاستخدامها في عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء، حيث ضُبط بحوزتهم 4 قنابل يدوية مُعدة للانفجار، وعاقبت المحكمة "حبارة" بالإعدام شنقًا، إلا أن الدفاع تقدم بطلب للنقض.

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التحرير

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