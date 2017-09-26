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«الأرصاد» تحذر أولياء الأمور من ارتداء الأطفال ملابس خفيفة (فيديو)

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«الأرصاد» تحذر أولياء الأمور من ارتداء الأطفال ملابس خفيفة (فيديو) «الأرصاد» تحذر أولياء الأمور من ارتداء الأطفال ملابس خفيفة (فيديو)

التحرير

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حذر أحمد فاروق، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أولياء الأمور من ارتداء الأطفال سترة خفيفة خلال توجههم إلى المدارس، نظرا لانخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر.

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا "، المذاع على التليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء: "درجات الحرارة انخفضت تزامنا مع دخولنا في فصل الخريف، ليكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية مائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة".

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وحذر فاروق من الشبورة المائية، فهي كثيفة في برج العرب والمدن الساحلية وشمال الصعيد، لذا يجب الحرص على عدم السفر خلال الفترات المبكرة حال عدم الاضطرار. 

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التحرير

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