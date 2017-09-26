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«المركزي للتنظيم»: 43% نسبة الإناث بالجهاز الإداري.. و51% بالمحليات

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«المركزي للتنظيم»: 43% نسبة الإناث بالجهاز الإداري.. و51% بالمحليات «المركزي للتنظيم»: 43% نسبة الإناث بالجهاز الإداري.. و51% بالمحليات

التحرير

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قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الإحصائيات الأخيرة تكشف عن أن حجم تمثيل الإناث في الجهاز الإداري للدولة تصل إلى 43% من إجمالي موظفي الجهاز.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، في ورشة عمل بعنوان "المرأة.. تمكين وشراكة في قانون الخدمة المدنية"، التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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وذكر جميل أن نسبة تمثيل المرأة في الإدارة المحلية والجامعات تتعدى 51%، مشيرا إلى أن النسبة تزيد على 51% في 11 محافظة، موضحا أن القيادة السياسية تدرك تماما أن المرأة المصرية شريك في التنمية.

وأشاد بدور سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، كنموذجين ناجحين للمرأة المصرية.

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التحرير

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