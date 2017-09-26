ضبط 3 أشخاص باعوا وهم شهادة الأكاديمية البحرية بـ44 ألف دولار

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تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط 3 أشخاص بينهم شقيقان؛ بتهمة إنشاء أكاديمية تمنح الدارسين -على خلاف الحقيقة- شهادة بحرية من المجلس الأعلى للجامعات، وجواز سفر بحري؛ للنصب والاحتيال على المواطنين مقابل 11 ألف دولار للعام الدراسي.

ورد بلاغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة من الهيئة المصرية للسلامة والملاحة البحرية بقيام كل من "م.ح."، 40 سنة، بحري يعمل علي السفن التجارية، وشقيقه "ا"، 36 سنة، خريج الأكاديمية، و"ا. م."، 71 سنة، عضو سابق بهيئة التدريس بالأكاديمية، بإنشاء ما يسمى بـ"الأكاديمية الوطنية للعلوم البحرية والتكنولوجيا" بمنطقة الكينج مريوط دون ترخيص.

وأضاف البلاغ، أن المتهمين أعلنوا عن الأكاديمية عبر موقع "فيسبوك" ووسائل الإعلام؛ لاستقطاب راغبي الالتحاق بالأكاديمية من الطلاب الراغبين في العمل على البواخر التجارية، وتلقي الدراسة لمدة 4 سنوات مقابل مبلغ 11 ألف دولار للعام الدراسي الواحد على أن يمنح الدارسين على خلاف الحقيقه شهادة بحرية معادله من المجلس الأعلى للجامعات وجواز سفر بحري، وأعدوا مبنِ بالمنطقة المشار إليها بداخله قاعات تعليمية، ووضعوا لافتات إرشادية علي الطريق باسم الأكاديمية لبث الثقة والطمأنينة لدى الطلاب المُلتحقين بالأكاديمية.

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تم استهداف مقر الأكاديمية، وضُبط بداخلها جهاز حاسب آلي مدون عليه بيانات الطلاب المُقيدين بها، ومبلغ 26 ألف جنيه، و1200 دولار، وتم ضبط المتهم الأولبمنطقة المندرة.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهمين الهاربين، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.