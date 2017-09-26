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إحالة مدير مستشفى الحامول المركزي ومسؤول الطوارئ للتحقيق

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إحالة مدير مستشفى الحامول المركزي ومسؤول الطوارئ للتحقيق إحالة مدير مستشفى الحامول المركزي ومسؤول الطوارئ للتحقيق

التحرير

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أمر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بإحالة مدير مستشفى الحامول المركزي والطبيب المشرف على قسم الاستقبال والطوارئ إلى التحقيق؛ بتهمة السماح لطالب بكلية الطب بممارسة مهنة الطب، والتواجد بالنوباتجية بالمخالفة للقانون.

وشدد "نصر" على الساح بتواجد الأطباء وطاقم التمريض فقط داخل غرف وعيادات الكشف بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها، والالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة؛ لضمان عدم تتكرر هذه الواقعة.

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 وأحال المحافظ الواقعة إلى النيابة الإدارية بمركز بيلا؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للمادتين 60 و63 من القانون 81 لسنة 2016.

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