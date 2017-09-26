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البرلمان يستأنف أعماله 4 أكتوبر المقبل

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البرلمان يستأنف أعماله 4 أكتوبر المقبل البرلمان يستأنف أعماله 4 أكتوبر المقبل

التحرير

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يعقد مجلس النواب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر أكتوبر المقبل، بعد التوافق على هذا الموعد بين الائتلافات والكتل البرلمانية، وتنفيذا للمادة 115 من الدستور التى تنص على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.

 ومن المقرر أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بدعوة مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى الثالث فى يوم 4 أكتوبر 2017، خلال الأيام المقبلة، وسيتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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وكان علي عبد العال قد أعلن انتهاء دور الانعقاد الثاني في 5 يوليو الماضي، لتبدأ الإجازة البرلمانية لمدة 90 يوما، والتي أوشكت على الانتهاء، ليحدد النواب يوم 4 أكتوبر بداية لدور الانعقاد الثالث. 

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التحرير

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