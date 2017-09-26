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حبس شخصين متهمين بحيازتة أسلحة وذخيرة بالمنيا

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مصراوي Masrawy

حبس شخصين متهمين بحيازتة أسلحة وذخيرة بالمنيا

01:53 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

حبس شخصين متهمين بحيازتة أسلحة وذخيرة بالمنيا

ارشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

أمرت النيابة العامة بديرمواس جنوب المنيا، بحبس شخصين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما وبحيازتهما قطعتين سلاح بينهما طبنجة 9 مللي مسروقة منذ عام 1992 من مركز شرطة فايد و135 طلقة نارية متنوعة.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث بتمكن إدارة البحث الجنائي بمركز ديرمواس برئاسة الرائد محمد الدروي، من القبض على صاحب صيدلية بقرية نزلة البدرمان وبحيازته بندقية آلية وطبنجة مسروقة من مركز شرطه فايد بالإسماعيلية منذ عام 1992 و25 شريط "أباتريل".

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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