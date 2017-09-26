بالصور.. طلبة المدارس تشارك في احتفالات الوادي الجديد بالعيد القومي
بالصور.. طلبة المدارس تشارك في احتفالات الوادي الجديد بالعيد القومي
01:46 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
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الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مشاركة طلبة 5 مدارس في العروض الفنية والرياضية في احتفالية العيد القومي للمحافظة، على ملاعب الاستاد الرياضي بمدينة الخارجة.
وقال مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ناصف أنيسي، إنه جاري تنفيذ عدة بروفات بمشاركة طلبة وطالبات طلبة 5 مدارس هي "مدرسة البساتين الإعدادية، ومدرسة الخارجة الثانوية بنات، ومدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، ومدرسة السادات الثانوية بنين، ومدرسة المروة الإعدادية".
وأضاف أنيسي، أن العروض تشمل طابور عرض وعروض فنية ورياضية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، إضافة إلى فقرات موسيقية وغنائية وشعرية من كورال المديرية.
وتحتفل محافظة الوادي الجديد، اليوم 3 من أكتوبر من كل عام بعيدها القومي، وهو ذكرى وصول أولى قوافل التعمير من سلاح المهندسين وجهاز التعمير لواحة الخارجة عام 1959 تنفيذًاً لقرار الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بإقامة وادي جديد موازي لوادي النيل.
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