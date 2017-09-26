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كلب مسعور يعقر طفلين في الغربية

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مصراوي Masrawy

كلب مسعور يعقر طفلين في الغربية

01:46 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

كلب مسعور يعقر طفلين في الغربية

مستشفى طنطا الجامعي

الغربية - مروة شاهين:

شهدت منطقة الجزيرة، التابعة لمدينة كفر الزيات بالغربية، اليوم الثلاثاء، حالة من الخوف والفزع عقب ظهور حيوان ضال في المنطقة وعقر طفلين.

وقال أحد شهود العيان، إن الحيوان يشتبه أن يكون "كلب مسعور" عقر طفلين في الوجه وأصابهم إصابات بالغة، وتم نقلهم لتلقي العلاج بمستشفى طنطا الجامعي.

وطالب الأهالي مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، بشن حملات لمواجهة الحيوانات والكلاب "المسعورة"، التي تتسبب في إصابة المواطنيين بإصابات خطيرة.

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مصراوي Masrawy

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