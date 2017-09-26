ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة عملاقة لحاويات وبضائع عامة

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، 5 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، وغادرت الأرصفة 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 22 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3903 طن قمح، إلى جانب 78 سيارة بحمولة 3764 طن قمح ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 168396 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51521 طنًا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 7600 طن يوريا و800 طن فوسفات و5500 طن رمل زجاجي و4100 طن صويا.