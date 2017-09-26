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بالصور.. رفع مخلفات البناء والقمامة على دائري الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. رفع مخلفات البناء والقمامة على دائري الوادي الجديد

01:41 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

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بالصور.. طلبة المدارس تشارك في احتفالات الوادي الجديد بالعيد القومي

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بالصور.. طلبة المدارس تشارك في احتفالات الوادي الجديد بالعيد القومي

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، حملة نظافة مكبرة، لرفع مخلفات البناء والقمامة بالطريق الدائري بالمدينة.

وقال رئيس مركز الخارجة، المهندس مجدي الطماوي، إنه جرى رفع المخلفات الزراعية خلف المدينة الجامعية للطلبة، ورفع مخلفات المباني من جوار صناديق القمامة بالأحياء السكنية المختلفة.

وأضاف الطماوي، أن المركز خصص موقعًا لإلقاء مخلفات المباني والإنشاءات في الكيلو 10 على طريق "الخارجة - الداخلة"، للحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي للمدينة.

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