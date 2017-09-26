انتحار شاب شنقاً في شبرا.."طليقته اتجوزت"

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أقدم شاب على إنهاء حياته، شنقًا، عقب علمه، بنية طليقته، الزواج من شخص آخر، ومعها نجلته 4 سنوات، في شبرا الخيمة.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لقسم ثان شبرا الخيمة، بالعثور على "محمد. ع" 30 عامًا، عاطل، مشنوقًا داخل حجرته في منطقة أم بيومي، بشبرا الخيمة، لمروره بحالة اكتئاب منذ عامين بعد وفاة شقيقه الأصغر، وازداد الاكتئاب فور علمه بزواج طليقته من شخص آخر.

وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة.