وزير النقل: افتتاح طريق "شبرا- بنها" الحر خلال احتفالات أكتوبر المقبلة

بنها- (أ ش أ):

تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم طريق (شبرا- بنها) الحر تمهيدا لافتتاحه خلال احتفالات أكتوبر المقبلة، حيث اطمئن على تركيب العلامات المرورية والإرشادية وتركيب النيوجرسى واستكمال أعمال التخطيط.

وقال وزير النقل - في تصريحات خلال الجولة التفقدية اليوم الثلاثاء - "إن هذا الطريق يبلغ طوله 40 كم، وهو حر بدون تقاطعات مرورية، يقطعه المسافر في 20 دقيقة، وسيكون به محطات للخدمة على جانبيه من محطات تموين وقود لخدمة المسافرين ونقاط إسعاف".

وأشار إلى أن هذا الطريق سيكون أول طريق زراعي حر في مصر، وسيمثل أهمية خاصة لأهالي محافظات الدقهلية والشرقية والقليوبية، وسيخفف الضغط المرورى على طريق (شبرا- بنها) القديم الذى يمر عليه يوميا ما يقرب من 140 ألف سيارة.

كما تفقد وزير النقل محطة بنها للسكك الحديدية، حيث اطمئن على انتظام مسير حركة القطارات، وتفقد الأرصفة وشبابيك التذاكر والتقى بعدد من الركاب.

وأكد الوزير، أن هناك خطة شاملة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية من نظم إشارات ومزلقانات ومحطات وبنية أساسية، منوها بأن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على تعديل القانون 152 لسنة 1980 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأن التعديل الجديد يعطى الحق للهيئة بإسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية لجهات غير حكومية من أجل تحسين الخدمة المقدمة للركاب.

وأوضح عرفات، أن السكك الحديدية نقلت 3.5 مليون راكب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2017 مقارنة بـ2.9 مليون راكب في إجازة عيد الأضحى 2016، مضيفا أن قدرة السكك الحديد الحالية لا تستطيع تقديم الخدمة لـ350 مليون راكب على مدار العام، ثم استقل وزير النقل القطار رقم 900 المتجه من بنها إلى القاهرة حيث أطلع بنفسه على نظافة القطار والخدمة المقدمة للركاب.