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الآثار: نقل 42 ألف قطعة أثرية للمتحف الكبير

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مصراوي Masrawy

الآثار: نقل 42 ألف قطعة أثرية للمتحف الكبير

01:48 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

الآثار: نقل 42 ألف قطعة أثرية للمتحف الكبير

كتبت- نسمة فرج:

التقى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أمس الاثنين، بأعضاء مجلس إدارة المتحف المصري بتشكيله الجديد لأول مرة.

وأعلن طارق توفيق، المشرف العام على المتحف الكبير عن نقل 42 ألف قطعة أثرية إلى المتحف بينهم 4200 قطعة للفرعون الذهبي توت عنخ آمون، من أصل 5.000 قطعة، و التي من المقرر نقلها وعرضها بالمتحف.

وقال إن هناك 35 ألف قطعة أثرية، بالمخازن جاهزة للعرض، بعد الانتهاء من أعمال ترميمها.

وأضاف المشرف العام على المتحف الكبير، أن وزير الآثار طالب بعدم نقل القناع الذهبي للملك توت عنخ أمون، من المتحف المصري بالتحرير إلا قبل الافتتاح الجزئي للمتحف الكبير، بشهر واحد، لإتاحة الفرصة أمام الزوار، لرؤية القناع لأقصى وقت ممكن.

وتطرق الاجتماع، إلى فرص الاستثمار المقررة بالمتحف بما لا يتعارض مع كونه مؤسسة ثقافية وتعليمية، حيث يتضمن المتحف، فندق مكون من 30 غرفة، و10 مطاعم، و28 محل تجاري، وقاعة مؤتمرات تتسع لنحو 1000 شخص، ودار مناسبات خارج ساحة المتحف.

شارك في الاجتماع، الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وإلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، والمهندس محروس سعيد، المشرف العام على المتحف القومي للحضارة، واللواء عاطف مفتاح، رئيس اللجنة الهندسية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور ممدوح الدماطي.

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