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الكهرباء: 6300 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم

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مصراوي Masrawy

الكهرباء: 6300 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم

01:42 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

الكهرباء: 6300 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم

الكهرباء

القاهرة- (أ ش أ):

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الثلاثاء قدرها 6300 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ومن المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 27 ألفا و300 ميجاوات مقابل 27 ألف ميجاوات أمس الاثنين، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم.. التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 20 ألفا و20 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى 12 و50 دقيقة بعد الظهر، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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مصراوي Masrawy

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