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يستضيف نادي النجم الساحلي التونسي، نظيره الأهلي، الأحد المقبل، على الملعب الأولمبي بسوسة، بقيادة الحكم الجابوني إيريك أطوجو كاستان، لحساب مباريات جولة الذهاب لدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي نجح بقيادة مديره الفني حسام البدري، من الصعود لنصف النهائي عقب التغلب على الترجي التونسي في دور الربع نهائي بعد فوزه إيابا (2-1) برادس، وتعادله بهدفين لمثلهما ببرج العرب.

فيما أقصى النجم الساحلي بقيادة مدربه الفرنسي هوبير فيلود منافسه أهلي طرابلس الليبي من الدور ذاته بعد فوزه إيابًا بهدفين مقابل لاشئ في تونس، بعد أن تعادلا سلبًا في الإسكندرية.

الأهلي سيواجه النجم الساحلي بعد أن أقصى الترجي، ليوجه فريقين تونسيين في نفس النسخة، ويستعرض «التحرير» فيما يلي، تفاصيل ماذا يحدث عندما يواجه الأهلي فريقين من تونس في نفس البطولة؟

- دوري أبطال إفريقيا 2007

واجه الأهلي بقيادة مديره الفني البرتغالي مانويل جوزيه آنذاك، الترجي في دور المجموعات، حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة الذي كان ضمن الجولة الثالثة بثلاثية نظيفة عن طريق (محمد أبوتريكة - أمادو فلافيو - أسامة حسني)، فيما خسر المارد الأحمر في لقاء الإياب الذي أُقيم في تونس ضمن الجولة الرابعة بهدف نظيف عن طريق سلامة القصداوي.

وبعد صعود الأهلي من دور المجموعات كأول، واجه الاتحاد الليبي في نصف النهائي ليصعد العملاق الأحمر بفوزه بهدف نظيف بالإياب بعد أن تعادل (0-0) ذهابًا، ليضرب المارد الأحمر موعدًا مع النجم الساحلي بنهائي البطولة، وتعادل الأهلي سلبًا دون أهداف في تونس، وخسر بثلاثة مقابل هدف في القاهرة بموقعة العرجون الشهيرة.

- كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2015

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في تلك البطولة واجه الأهلي 3 فرق تونسية، وكانت البداية بدور الـ16 التكميلي، حيث واجه الإفريقي (فاز المادر الأحمر بهدفين "أحمد عبدالظاهر وعماد متعب" مقابل هدف "عماد المنياوي" في القاهرة - وفي تونس تمكن الإفريقي من الفوز بنفس النتيجة، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للقلعة الحمراء "5-4").

وفي المجموعات اصطدم المارد الأحمر بفريقي من تونس أيضًا (النجم والترجي)، وفاز الأهلي على الترجي ذهابًا وإيابًا (3-0/ 1-0) على الترتيب، كما فاز المارد الأحمر على النجم في السويس (1-0)، وخسر بنفس النتيجة في تونس، وصعد الأهلي كأول للمجموعة، وواجه أورلاندو باريتس الجنوب إفريقي ليخسر العملاق الأهلاوي ذهابًا وإيابًا على الترتيب (1-0/4-3).

وتشير الأرقام إلى أن الأهلي والنجم الساحلي، تواجها من قبل 11 مرة، ولكن التعادلات كانت سيدة الموقف في 7 لقاءات مقابل انتصارين للأهلي ومثلهما للنجم الساحلي ولكن الندية كانت شعار تاريخ لقاءات الفريقين بصفة عامة.

الأهلي هز شباك النجم الساحلي 6 مرات مقابل 5 أهداف للفريق التونسي، وبدأت لقاءات الفريقين في دور المجموعات الأول للبطولة العربية عام 2003 وتعادل الفريقان ذهابًا وإيابًا دون أهداف.

وتجدد الموعد بين الأهلي والنجم في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2005 وانتهى لقاء الذهاب في مدينة سوسة التونسية بالتعادل دون أهداف ولكن الأهلي كسر حالة التعادلات في مباراة الإياب وفاز بثلاثية سجلها محمد أبوتريكة وأسامة حسني ومحمد بركات.

والتقى الفريقان في السوبر الإفريقي عام 2007، التى أُقيمت باديس آبابا، وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة، قبل أن يحقق الأهلي اللقب بركلات الترجيح (5-4)، وأحرز أهداف المارد الأحمر شادى محمد وفلافيو وعماد متعب وعماد النحاس وأحمد حسن، بينما سجل أهداف النجم سيف غزال ومجدي تروارى وسيلفا وياسين الشخاوي.

ونجح النجم الساحلي في الثأر في نهائي دوري الأبطال عام 2007، حيث تعادل الفريقان ذهابًا دون أهداف ولكن في القاهرة فاز النجم بنتيجة 3-1، حيث سجل للنجم عفوان الغربي وأمين الشرميطي وموسى ناري وأحرز للأهلي عماد النحاس.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية عام 2014 وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما على الملعب الأولمبي بسوسة في تونس، حيث أحرز للأهلي عمرو جمال فيما أحرز للنجم بغداد بونجاح، كما تعادلا دون أهداف بالقاهرة.

كما التقيا الأهلي والنجم ببطولة كأس الكونفدرالية عام 2015، وبالتحديد في دور المجموعات، حيث فاز الأهلي ذهابًا بهدف وليد سليمان على ستاد الجيش بالسويس، وفاز النجم في تونس بهدف يوسف المويهبي من ضربة جزاء.