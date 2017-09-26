أخبار عاجلة

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

المعارضة السورية: 30 قتيلا في قصف للنظام استهدف قافلة نازحين بريف حماة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المعارضة السورية: 30 قتيلا في قصف للنظام استهدف قافلة نازحين بريف حماة

01:30 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

المعارضة السورية: 30 قتيلا في قصف للنظام استهدف قافلة نازحين بريف حماة

حلب - (د ب أ):

أفاد مصدر طبي في المعارضة السورية بمقتل وإصابة أكثر من 70 شخصا اليوم الثلاثاء في قصف للقوات الحكومية استهدف قافلة للنازحين من منطقة عقيربات في ريف حماة الشمالي الشرقي.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن أغلب الضحايا من النساء والأطفال ، مؤكدا مقتل أكثر من 30 شخصا جراء القصف الذي استهدف نازحين من منطقة عقيربات في ريف حماة الشمالي الشرقي متجهين الى مناطق سيطرة المعارضة في ريف حماة الشمالي حيث تعرضوا لقصف من قبل حواجز قوات النظام المتواجدة على طريق اثريا خناصر .

وأكد المصدر أن " النازحين الذين هربوا من منطقة وادي العذيب غرب عقيربات بعد القصف الذي طال المنطقة اليوم اتجهوا الى ريف حماة الشمالي ما اوقعهم هدفاً لمدفعية قوات النظام والمسلحين الموالين لها ".

وسيطرة القوات الحكومية على بلدة عقيربات في ريف حماة الشرقي بداية الشهر الجاري وبقيت بعض القرى في ريف البلدة تحت سيطرة مسلحي تنظيم داعش وهم من ابناء المنطقة .

من جانبه ، قال مجلس محافظة حماة الحرة اليوم، في بيان صحفي اليوم، إن عدد ضحايا الحملة خلال الأيام الستة الماضية على المناطق المحررة وصل لأكثر من 50 قتيلا إضافة إلى ما يزيد عن 100 جريح.

ووجه رئيس المجلس نداءً طالب فيه الأمم المتحدة بضرورة التدخل وإيقاف الحملة الشرسة على المدنيين في ريف حماة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مناقشات بين المعارضة السورية وروسيا بشأن خفض التصعيد في ريف حمص

    أخبار

  • موسكو تؤكد للولايات المتحدة عزمها التصدي لأي محاولة لاستهداف قواتها

    أخبار

  • في سوريا.. موسكو تؤكد دورها الحاسم في الحرب ضد داعش

    أخبار

  • برلين تحقق في احتمالات نقل أسلحة للمعارضة السورية من قاعدة أمريكية

    أخبار

إعلان

8093cf9652.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة