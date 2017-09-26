المعارضة السورية: 30 قتيلا في قصف للنظام استهدف قافلة نازحين بريف حماة

حلب - (د ب أ):

أفاد مصدر طبي في المعارضة السورية بمقتل وإصابة أكثر من 70 شخصا اليوم الثلاثاء في قصف للقوات الحكومية استهدف قافلة للنازحين من منطقة عقيربات في ريف حماة الشمالي الشرقي.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن أغلب الضحايا من النساء والأطفال ، مؤكدا مقتل أكثر من 30 شخصا جراء القصف الذي استهدف نازحين من منطقة عقيربات في ريف حماة الشمالي الشرقي متجهين الى مناطق سيطرة المعارضة في ريف حماة الشمالي حيث تعرضوا لقصف من قبل حواجز قوات النظام المتواجدة على طريق اثريا خناصر .

وأكد المصدر أن " النازحين الذين هربوا من منطقة وادي العذيب غرب عقيربات بعد القصف الذي طال المنطقة اليوم اتجهوا الى ريف حماة الشمالي ما اوقعهم هدفاً لمدفعية قوات النظام والمسلحين الموالين لها ".

وسيطرة القوات الحكومية على بلدة عقيربات في ريف حماة الشرقي بداية الشهر الجاري وبقيت بعض القرى في ريف البلدة تحت سيطرة مسلحي تنظيم داعش وهم من ابناء المنطقة .

من جانبه ، قال مجلس محافظة حماة الحرة اليوم، في بيان صحفي اليوم، إن عدد ضحايا الحملة خلال الأيام الستة الماضية على المناطق المحررة وصل لأكثر من 50 قتيلا إضافة إلى ما يزيد عن 100 جريح.

ووجه رئيس المجلس نداءً طالب فيه الأمم المتحدة بضرورة التدخل وإيقاف الحملة الشرسة على المدنيين في ريف حماة.