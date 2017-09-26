وزير الخارجية الألماني يعرب عن قلقه إزاء استفتاء كردستان العراق

برلين - (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل عن قلقه البالغ إزاء استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان العراق، والذي من المحتمل أن يزيد التوترات في المنطقة على حد تعبيره.

وطالب جابريل حكومة الإقليم والحكومة العراقية المركزية في بغداد اليوم الثلاثاء بالتحاور، وقال: "كافة الأطراف مدعوة إلى تجنب أي تصعيد والنأي عن أي خطوات منفردة في اتجاه الاستقلال أو الإجراءات القسرية".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان أعلنت أمس الاثنين أن نسبة المشاركة في الاستفتاء فاقت الـ70% ، مشيرة إلى أن نسبة التصويت بـ"نعم" فاقت الـ90%.

وتم إجراء الاستفتاء وسط انتقادات حادة على المستوى الدولي.

وقال جابريل إن الأكراد اتخذوا قرارهم بشأن الاستفتاء "بدون مراعاة لتحفظات وتحذيرات ومشورة المجتمع الدولي بالإجماع"، مضيفا أن التصويت سيظل دون أي تأثير ملزم.

ودعا جابريل الأكراد إلى الاستمرار في إعطاء الأولوية لمكافحة تنظيم داعش، وقال: "ليس من مصلحة أحد أن يعرض للبخطر الآن خطوات التقدم التي تم إحرازها بصعوبة بتضحيات كبيرة".

يذكر أن ألمانيا دعمت قوات البيشمركة الكردية بأسلحة على نطاق كبير، من بينها 20 ألف بندقية وألف صاروخ مضاد للمدرعات.

ويوجد في شمال العراق حتى الآن 160 جنديا ألمانيا لتدريب الجنود الأكراد.