"العصار" يفتتح معرض الإنتاج الحربي بحلوان بعد تجديده

كتب- مصطفى المنشاوي:

افتتح الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، معرض الإنتاج الحربي بمنطقة حلوان، بعد تطويره خارجيا وداخليا. ويعد هذا الافتتاح الثاني ضمن خطة تطوير 22 منفذ بيع للمنتجات المدنية للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد العصار، أن تطوير هذا المعرض يعد استكمالا لخطة التطوير الشاملة لمنافذ البيع لدى الوزارة خلال العام الحالي، من حيث الشكل الجاذب للجمهور، وتعيين عارضين شباب متخصصين في التعامل مع الجمهور، وتطوير خدمة ما بعد البيع، وأن هذا المعرض هو ثاني المعارض التى يتم افتتاحها بعد معرض مصر الجديدة الذي تم افتتاحه في شهر مايو الماضي.

وقال العصار إن شركات الإنتاج الحربي مهتمة بتقديم منتجات تنافس مثيلاتها في الأسواق العالمية من حيث الجودة والسعر، وأن هدف الوزارة هو جذب وتشجيع المواطن المصري ليضع ثقته في الصناعة المصرية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف حاليًا الوصول لإنتاج منتج محلي ومصري 100 % من خلال تقليل الاستيراد والاعتماد على المواد الخام المصرية في التصنيع.

وأضاف الوزير، إنه يتم الاستعانة بالخبرات الخاصة لتطوير جودة المنتجات لديها، وإنه تم تفعيل خدمة ما بعد البيع على مدار اليوم عن طريق الخط الساخن 19827، بالإضافة لخدمة الكول سنتر وهو الرقم المتصل بشركة صيانة تم التعاقد معها لتلقي الشكاوى وإجراء الصيانة على المنتجات فور تلقي الشكوى.

ويقدم معرض حلوان للإنتاج الحربي تخفيضات تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر بمناسبة إفتتاح المعرض وأعياد أكتوبر على جميع معروضاته والتى تشمل الأجهزة الكهربائية (التكييفات 1.5 /2.25 /3 حصان، الغسالات علوية التحميل، الثلاجات 14/16 قدم، الديب فريزر 7 درج، البوتاجازات، السخانات، المراوح الصندوقية والسقف، شاشات التليفزيون LED32 49 بوصة، الواح الطاقة الشمسية، اللمبات الموفرة)، والأجهزة المنزلية من (أواني الطهي والمائدة الأستانليس ستيل والألومنيوم، ورق الفويل الأستانليس ستيل) من إنتاج شركات الإنتاج الحربي المختلفة.​