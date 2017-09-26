سحر نصر: قانون الاستثمار منح المرأة فرص مساواة حقيقية

كتبت- ندى الخولي:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها تطمح لأن ترتفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية لأكثر من النسبة المعلنة ٢٦٪‏.

وأضافت نصر، خلال كلمتها في ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "المرأة تمكين وشراكة في قانون الخدمة المدنية"، أن جميع المؤسسات الدولية التي عملت بها، شهدت منح فرص مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة، وبناءً على تقييمات الآداء كان يتم إقرار الترقيات والمناصب العليا.

وأكدت نصر، على ضرورة منح المرأة فرص مساواة حقيقية في الاستثمار والتمويل والقروض والتعليم، مشيدة بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب، على مسودة مشروع قانون الاستثمار التي قدمتها الحكومة، حيث أُدخلت تعديلات وضعت في المبادئ الرئيسية للقانون نصوص تؤكد على توفير فرص متساوية للمرأة في نصوص القانون.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن نسب حصول المرأة على تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لا تتجاوز ٢٦٪‏. بينما تصل لـ٨٠٪‏ في المشاريع متناهية الصغر، مؤكدة على ضرورة عدم حصر المرأة في المشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص منافسة حقيقية لها في المشروعات المتوسطة والكبيرة أيضًا.