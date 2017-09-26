"التنظيم والإدارة": إعلانات الوظائف تتم طبقًا لحاجة مؤسسات الدولة

كتبت- ندى الخولي:

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يعلن عن مسابقات الوظائف بشكل متواصل، كلما طلبت جهة أو مؤسسة في الجهاز الإداري للدولة من الجهاز بتوفير عدد من شاغري الوظائف بها.

وأضاف جميل، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" على هامش ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الثلاثاء، بعنوان "المرأة تمكين وشراكة في قانون الخدمة المدنية"، أن آخر إعلان لشغل الوظائف في الجهاز الإداري للدولة كان خاص بالجهاز نفسه، وسبقه إعلانات أخرى لعدد من الوزارات والهيئات.

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن في ٢٢ يوليو الماضي، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف عن طريق الندب من وحدات الجهاز الإداري للدولة للقاطنين في محافظتي القاهرة والجيزة، في ضوء قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وكان من بين الوظائف المطلوبة "وظائف المجموعة الوظيفية التخصصية"، التي تشمل: مهندس حاسبات وباحث برمجيات، وتطوير نظم معلومات، وباحث بوابة إلكترونية، وباحث تحليل إحصائي، ومصمم جرافيك.

كما أعلنت وزارة التنمية المحلية عن مسابقة للوظائف القيادية خلال الأشهر القليلة الماضية.