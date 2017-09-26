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في بورسعيد.. مدير مدرسة يحرم الطلاب من الدراسة بسبب شعرهم

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مصراوي Masrawy

في بورسعيد.. مدير مدرسة يحرم الطلاب من الدراسة بسبب شعرهم

01:38 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

في بورسعيد.. مدير مدرسة يحرم الطلاب من الدراسة بسبب شعرهم

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال عدد من الطلاب وأولياء الأمور، إن مدير مدرسة "عبدالرحمن شكري" الثانوية البنين بمحافظة بورسعيد، قرر اليوم الثلاثاء، طرد عددًا من طلاب المدرسة، بسبب طول شعر رأسهم، وحرمانهم من استكمال اليوم الدراسي لنفس السبب.

وأبدى عدد من أولياء أمور الطلاب، غضبهم من قرار المدير، مطالبين بتطبيق القانون على الطلاب، والتحقيق في الأمر.

وأبدى محمد حسن، ولي أمر أحد الطلاب استيائه من موقف المدير، مؤكدًا أنه كان عليه اتخاذ الإجراءات القانونية أو إنذار الطلاب بدلًا من طردهم من المدرسة، وحرمانهم من الدراسة، مطالبًا اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم ضد مدير المدرسة وتعويض الطلاب عن حرمانهم من الدراسة.

ومن جانبه، قال شريف عرابي، مدير التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في تصريحات صحفية، إنه لا يجوز طرد أي طالب أو حرمانه من اليوم الدراسي، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع مدير المدرسة للوقوف على حقيقة الواقعة ومعرفة الأسباب وراء هذه التصرف، خاصة وأن المدرسة تشهد تطورًا ملحوظًا منذ العام الماضىي، ولاقت كثافة عالية هذا العام نظرًا لعملية الانضباط والالتزام من الجميع.

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