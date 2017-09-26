أخبار عاجلة

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

شاب ينهي حياته بسبب زواج طليقته في القليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شاب ينهي حياته بسبب زواج طليقته في القليوبية

01:36 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

شاب ينهي حياته بسبب زواج طليقته في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أقدم شاب على إنهاء حياته، شنقًا، عقب علمه، بنية طليقته، الزوراج من شخص آخر، ومعها نجلته 4 سنوات، في شبرا الخيمة.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لقسم ثان شبرا الخيمة، بالعثور على "محمد. ع" 30 عامًا، عاطل، مشنوقًا داخل حجرته في منطقة أم بيومي، بشبرا الخيمة، لمروره بحالة اكتئاب منذ عامين بعد وفاة شقيقه الأصغر، وازداد الاكتئاب فور علمه بزواج طليقته من شخص آخر.

وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حبس عاطل قتل صديقه وأحرق جثته بسبب ممارسة الشذوذ الجنسي بالقليوبية

    أخبار

  • ضبط مدير "هايبر" شهير يعرض سلعا غذائية دون بيانات في العبور

    أخبار

  • إخلاء سبيل موظف بالمعاش متهم بالزنا مع زوجة ابنه بالقليوبية

    أخبار

  • مصرع موظف في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

    أخبار

إعلان

30c7d1b959.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة