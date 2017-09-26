"جنايات الزقازيق": انقضاء الدعوة في حيازة "حبارة" لقنابل ومتفجرات بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار ذكي العتريس، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، قرارها بانقضاء الدعوة الجنائية في القضية رقم 24856 جنايات أبو كبير لسنة 2014، والمتهم فيها "عادل محمد إبراهيم" الشهير بـ"عادل حبارة" بحيازة قنابل ومتفجرات؛ نظرًا لتنفيذ حكم الإعدام في المتهم.

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق، حكمها على المتهم في القضية المُشار إليها، بالإعدام شنقًا، إلا أن دفاع المتهم، تقدم بطلب نقض، وتم رجوع القضية من محكمة النقض لمحاكمته بدائرة جنايات الزقازيق الدائرة التاسعة، والتي أصدرت حكمها اليوم.

وتعود أحداث القضية لشهر يناير سنة 2014، عندما كشفت التحقيقات عن انضمام 8 أشخاص بينهم "عادل حبارة" لجماعة تكفيرية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالأمن والسلم الاجتماعي، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخيرة.

وتبين أن المتهمون يعتنقون أفكار الجماعات التكفيرية، وقاموا بشراء الأسلحة والذخيرة بقصد استخدامها في عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء والمنشآت العامة، فيما ضُبط المتهمين وبحيازتهم 4 قنابل يدوية مُعدة للانفجار.