غرق طالبين إعدادي في نيل قنا
غرق طالبين إعدادي في نيل قنا
01:31 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
أرشيفية
قنا - عبدالرحمن القرشي:
لقي طالبان مصرعهما، غرقًا في نهر النيل، بالقرب من القاعة الزجاجية بكورنيش النيل، بمدينة قنا.
وتلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغًا بمصرع الطالب "مدحت فكري أمين" 15 عامًا، و"مكاريوس نشأت حبيب" 15 عامًا طالبان بمدرسة "سيدي عبدالرحيم" الإعدادية، بعد غرقهما في نهر النيل بمدينة قنا.
وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مقر الواقعة، وتمكنت من انتشال الجثتين، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلّفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.
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