أخبار عاجلة

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

غرق طالبين إعدادي في نيل قنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غرق طالبين إعدادي في نيل قنا

01:31 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

غرق طالبين إعدادي في نيل قنا

أرشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي طالبان مصرعهما، غرقًا في نهر النيل، بالقرب من القاعة الزجاجية بكورنيش النيل، بمدينة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغًا بمصرع الطالب "مدحت فكري أمين" 15 عامًا، و"مكاريوس نشأت حبيب" 15 عامًا طالبان بمدرسة "سيدي عبدالرحيم" الإعدادية، بعد غرقهما في نهر النيل بمدينة قنا.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مقر الواقعة، وتمكنت من انتشال الجثتين، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلّفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على مدير إدارة أملاك الدولة بالسويس لاتهامه بتلقي رشوة

    أخبار

  • ضبط مدير "هايبر" شهير يعرض سلعا غذائية دون بيانات في العبور

    أخبار

  • سقوط تاجر مخدرات وابنيه بـ 850 طربة حشيش في الإسكندرية

    أخبار

  • مصرع طفلة سقطت من الدور الرابع في بورسعيد

    أخبار

إعلان

b214575ad4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة