أخبار عاجلة

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"تموين المنيا": استلام 18729 بطاقة ذكية عقب إعادة طباعتها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"تموين المنيا": استلام 18729 بطاقة ذكية عقب إعادة طباعتها

01:21 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية بالمنيا، استلام 18729 بطاقة تموينية ذكية عقب إعادة طباعتها من البطاقات التالفة والمفقودة، وجاري فرزها وسيبدأ تسليمها لمديري الإدارات، تمهيدًا لتسليمها للمواطنين.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن وزارة التموين لا تتأخر في متابعة إعادة طباعة البطاقات التموينية التي فقدت أو تم اتلافها، والتي تقوم عليها وزارة الإنتاج الحربي بتنقيتها وحصر المتوفين منها، والمسافرين للخارج لأكثر من 6 أشهر، وتحديث بيانات جميع البطاقات التموينية حتى يتم طباعتها بصورة صحيحة، وحتى لا يحدث أية معوقات أمام أصحاب البطاقات عند استلامها.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن البطاقات المتأخرة ستصل تباعًا حيث تم استلام 5 آلاف بطاقة منذ أسبوعين وعدد 8400 بطاقة الأسبوع الماضي، وتم تسليمها للمواطنين علاوة على وصول الدفعة الجديدة من البطاقات والتي يبلغ عددها 18729 ليصبح إجمالي البطاقات هو 32129 بطاقة ذكية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 30 كيلو كبدة فاسدة قبل توزيعها على مطاعم الخارجة في الوادي الجديد

    أخبار

  • تسليم 8400 بطاقة تموين ذكية لمواطنين بالمنيا.. الأحد

    أخبار

  • تحرير 52 قضية تموينية في حملة بالمنيا

    أخبار

  • العثور على رؤوس خنازير مذبوحة في السويس

    أخبار

إعلان

8d461392eb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم