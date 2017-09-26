"تموين المنيا": استلام 18729 بطاقة ذكية عقب إعادة طباعتها

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، استلام 18729 بطاقة تموينية ذكية عقب إعادة طباعتها من البطاقات التالفة والمفقودة، وجاري فرزها وسيبدأ تسليمها لمديري الإدارات، تمهيدًا لتسليمها للمواطنين.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن وزارة التموين لا تتأخر في متابعة إعادة طباعة البطاقات التموينية التي فقدت أو تم اتلافها، والتي تقوم عليها وزارة الإنتاج الحربي بتنقيتها وحصر المتوفين منها، والمسافرين للخارج لأكثر من 6 أشهر، وتحديث بيانات جميع البطاقات التموينية حتى يتم طباعتها بصورة صحيحة، وحتى لا يحدث أية معوقات أمام أصحاب البطاقات عند استلامها.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن البطاقات المتأخرة ستصل تباعًا حيث تم استلام 5 آلاف بطاقة منذ أسبوعين وعدد 8400 بطاقة الأسبوع الماضي، وتم تسليمها للمواطنين علاوة على وصول الدفعة الجديدة من البطاقات والتي يبلغ عددها 18729 ليصبح إجمالي البطاقات هو 32129 بطاقة ذكية.