«كورتوا» يتحدث عن فرق استقبال جماهير أتلتيكو له ولـ«موراتا»

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قال الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، إنه من غير المرجح أن يحظى زميله ألفارو موراتا، باستقبال جيد أمام جماهير الأتلتي، بسبب انتماء اللاعب سابقا للغريم ريال مدريد، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، للموقع الرسمي للبلوز.

ويرحل نادي تشيلسي الإنجليزي، بقيادة مديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، غدًا الأربعاء، في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، الذي سبق ولعب للروخي بلانكوس، أن موراتا يجب أن يستعد "للمباراة الكبيرة" في استاد واندا مترو بوليتانو.

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وأردف كورتوا:"موراتا سيحظى باستقبال مختلف عني، لأنه خاض العديد من المباريات أمام أتلتيكو، وبالنسبة لي سيكون الأمر وديا بشكل أكبر، لكن على مدار 90 دقيقة سيكون التنافس قويا بسبب الرغبة في الفوز".

وأوضح حارس مرمى تشيلسي: "ندرك أن موراتا من طراز رفيع. نعلم الإمكانيات التي يتمتع بها، نحن سعداء أنه سجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، بالنسبة للمهاجم فإنه يعيش على تسجيل الأهداف".