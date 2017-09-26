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«بطل العاشرة وحارس مفاجأة».. أصعب من واجههم سواريز

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«بطل العاشرة وحارس مفاجأة».. أصعب من واجههم سواريز «بطل العاشرة وحارس مفاجأة».. أصعب من واجههم سواريز

التحرير

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كشف المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، نجم برشلونة الإسباني، عن أصعب مدافع واجهه خلال مسيرته الكروية حتى الآن، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، خلال تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال الأوروجوياني لويس سواريز: "أصعب مدافع واجهته طوال مسيرتي هو سيرجيو راموس (قائد ريال مدريد والحاصل على البطولة العاشرة بدوري الأبطال في تاريخ الملكي)، فهو لاعب تنافسي ويملك خبرات كبيرة".

وعن هدف لا يُنسى مع برشلونة، أجاب: "هدفي أمام ريال مدريد بالكلاسيكو، حين فوزنا بهدفين لهدف، وسجلت هدفا حاسمًا في المباراة والبطولة موسم 2014 ـ2015".

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واختتم نجم برشلونة: "كاميني حارس مالاجا هو أصعب حارس واجهته، فلم أنجح في التسجيل أمامه".

يُذكر أن سواريز احتفل بمشاركته في المباراة رقم 100 له مع النادي الكتالوني، خلال مواجهة جيرونا الماضية بالليجا، التي انتصر خلالها برشلونة بثلاثية.

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التحرير

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