زيدان ورنالدو «تميمة حظ» الريال للتغلب على التفوق الألماني

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يحتضن ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، اليوم الثلاثاء، مواجهة نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أمام نظيره ريال مدريد الإسباني، لحساب منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد، صدارة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على أبويل نيقوسيا بثلاثية نظيفة، بينما خسر دورتموند في الجولة الأولى على ملعب ويمبلي بنتيجة (3-1) أمام توتنهام.

ولم يسبق لريال مدريد طوال تاريخه أن تغلب على بروسيا دورتموند على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، حيث تواجها من قبل على هذا الملعب في 6 مناسبات انتهت 3 منها بفوز دورتموند و3 مواجهات أخرى بالتعادل.

وبشكل عام لا يحمل ريال مدريد سجلًا جيدًا عندما يواجه الفرق الألمانية على ملعبها، حيث فاز في 5 مباريات فقط وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للخسارة في 19 مناسبة، بينما يحمل دورتموند سجلًا جيدًا أمام الفرق الإسبانية على ملعبه من خلال الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مواجهات والخسارة في لقاءين.

ويأمل الريال في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في الوصول إلى الدور التالي سعيًا نحو التتويج باللقب ليصبح أول فريق منذ بايرن ميونيخ في عام 1976 يتوج بثلاث ألقاب متتالية في أعرق المسابقات الأوروبية.

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في المقابل تشير الأرقام إلى أن على الرغم من أن ريال مدريد في أكثر فتراته جدلًا وذلك عقب تراجعه على مستوى الليجا، ولكنه يملك إحصائيات جيدة أمام الفرق الألمانية منذ تولي الفرنسي زين الدين زيدان تدريب الفريق.

حيث إن ريال زيدان واجه الفرق الألمانية 6 مرات، فاز في 3 وتعادل في اثنين وتعرض لهزيمة واحدة كانت أمام فولفسبورج بهدفين دون رد بموسم 2015 ـ 2016.

كما سجل العملاق الملكي تحت قيادة زين الدين زيدان خلال 6 لقاءات 13 هدفًا بمعدل 2.17 هدفًا في المباراة فيما استقبلت شباكه 9 أهداف بمعدل 1.5 هدف في المباراة.

يذكر أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، يملك سجلاً مميزًا ضد الفرق الألمانية، فمنذ وصوله لريال مدريد سجل 20 هدفًا أمامهم، 3 منهم على وجه التحديد ضد دورتموند في «سيجنال إيدونا بارك».