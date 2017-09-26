دراكسلر على رادار ريال مدريد

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أشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إلى دخول اللاعب الألماني جوليان دراكسلر في حسابات ريال مدريد، تمهيدًا لضمه من باريس سان جيرمان.

ويعاني اللاعب الألماني في حجز مكان له في التشكيل الأساسي لباريس سان جيرمان، بعد انتقاله للفريق الفرنسي في شهر يناير الماضي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن زيدان لا يمانع في ضم دراكسلر لزيادة العمق الهجومي في قائمة ريال مدريد، حيث يفضل زيدان إجراء المداورة في التشكيل بينه وبين أسينسيو ورونالدو وبيل وبنزيما وإيسكو.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه من الوارد أن يفكر دراكسلر في الرحيل عن باريس سان جيرمان، في الميركاتو الشتوي المقبل لضمان تواجده في قائمة المنتخب الألماني الذي سيشارك في مونديال روسيا الصيف المقبل.