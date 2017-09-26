زيدان وجوارديولا يُزينان التشكيل الأفضل لمدربي دوري الأبطال

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تعود عجلة دوري أبطال أوروبا، للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، من خلال مباريات الجولة الثانية من موسم 2017- 2018، حيث تستهدف جميع الفرق في حمل الكأس ذات الأذنين وخلافة ريال مدريد حامل اللقب في آخر موسمين.

ويشرف على قيادة الفريق المشاركة في النسخة الحالية من دوري الأبطال العديد من المدربين الذين كان لهم مسيرة مميزة كلاعبين.

وبدوره استعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أبرز تشكيلة من المدربين الحاليين في السطور التالية كالأتي:

- حراسة المرمى (شينول جونيش - بيشكتاش)

لعب شينول جونيش في حراسة مرمى نادي ترابزون سبور التركي، الذي توج بلقب الدوري المحلي في 6 مناسبات سابقة خلال فترة تواجده في النادي من عام 1972 حتى 1987، كما خاض شينول 31 مباراة دولية سابقة مع المنتخب التركي.

- الظهير الأيمن (سيرجيو كونسيساو - بورتو)

تمكن الظهير الأيمن من التتويج بلقب الدوري البرتغالي مرتين مع بورتو قبل الانتقال إلى لاتسيو الإيطالي حيث توج معه بكأس الكؤوس الأوروبية والسوبر الأوروبي وكأس إيطاليا إلى جانب التتويج بلقب الدوري االإيطالي، وسجل كونسيسياو 12 هدفًا في 56 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي من بينهم هاتريك في شباك ألمانيا في يورو 2000.

- قلب الدفاع (ماوريسيو بوكيتينو - توتنهام)

لعب بوكيتينو إلى جانب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية لمدة 5 سنوات في نادي نيولز أولد بويز، ولعب لفترة في القارة الأوروبية رفقة إسبانيول حيث توج معه بكأس ملك إسبانيا ولعب أيضًا رفقة باريس سان جيرمان وبوردو وشارك في 20 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين.

- قلب الدفاع (ماسيمو كاريرا - سبارتاك موسكو)

انضم كاريرا إلى صفوف يوفنتوس في عام 1991 وقدم مستوى مميز مع اليوفي وتوج معه بلقب كأس الاتحاد الأوروبي في عام 1993 وكان حينها يلعب في مركز الظهير الأيمن قبل أن يتم تغيير مركزه إلى ليبرو ليساعد اليوفي على التتويج بدوري أبطال أوروبا موسم 1995- 1996، وشارك في مباراة دولية واحدة فقط مع منتخب إيطاليا واعتزل اللعب في سن الـ44.

- قلب الدفاع (داركو ميلانيتش- ماريبور)

انضم لصفوف بارتيزان وهو في عمر 17 عامًا وحقق معه لقب الدوري اليوفسلافي في عام 1987 ولقب الكأس في مناسبتين عامي 1989 و1992، وخاض مع الفريق 200 مباراة قبل أن ينضم لصفوف ستورم جراذ الذي توج معه بلقب الدوري النمساوي مرتين والكأس 3 مرات، ولعب 5 مباريات دولية مع يوغسلافيا و42 مباراة دولية مع سلوفينيا.

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- الظهير الأيسر (جيوفاني فان برونكهورست - فينورد)

بدأ اللاعب الهولندي مسيرته مع فينورد قبل ان ينتقل إلى رينجرز حيث حقق الثلاثية المحلية في الموسم الأول، ومن ثم حقق الثنائية مع آرسنال ليرحل إلى برشلونة ويتوج معه بدوري أبطال أوروبا عام 2006 وخاض آخر مباراة في مسيرته مع مع منتخب هولندا في نهائي كأس العالم 2010 بعدما لعب 106 مباراة دولية.

- وسط الملعب (بيب جوارديولا - مانشستر سيتي)

تدرج جوارديولا في نادي برشلونة وتوج مع العملاق الكتالوني بـ6 ألقاب في الدوري وآخر في بطولة أوروبا للأندية البطلة ولقب في كأس الكؤوس الأوروبية ولقبين في كأس ملك إسبانيا، وخاض 40 مباراة دولية وحقق الميدالية الذهبية في أولمبياد 1992 في برشلونة مع المنتخب الإسباني.

- وسط الملعب (دييجو سيميوني - أتلتيكو مدريد)

وصل سيميوني إلى مرحلة كان خلالها هو أكثر من مثل المنتخب الأرجنتيني عبر التاريخ، وحظي بمسيرة أوروبية طيبة مع لاتسيو وإنتر وأتلتيكو مدريد وإشبيلية توج خلالها بلقب كأس الاتحاد الأوروبي مع الإنتر والسوبر الأوروبي مع لاتسيو والدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد.

- وسط الملعب (أنطونيو كونتي - تشيلسي)

بدأ كونتي مسيرته رفقة نادي ليتشي ولكنه صنع اسمه اللامع من خلال تواجده في صفوف يوفنتوس لمدة 13 موسمًا حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي 5 مرات ودوري أبطال أوروبا موسم 1995- 1996 وكأس الاتحاد الأوروبي موسم 1992- 1993، وشارك في 20 مباراة دولية مع منتخب إيطالي وكان جزءا من الفريق الذي حل وصيفًا في مونديال 1994 وفي يورو 2000.

- وسط ميدان هجومي (زين الدين زيدان - ريال مدريد)

هو الساحر الذي بدأت مسيرته تتوهج عقب انتقاله من بوردو إلى يوفنتوس حيث توج حينها بلقب الدوري الإيطالي وحل وصيفًا لدوري أبطال أوروبا في مناسبتين، ومن ثم بات أغلى لاعب في العالم في عام 2001 عند انتقاله إلى ريال مدريد، وحقق معه لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وتوج مع المنتخب الفرنسي بمونديال 1998 ويورو 2000 وتعرض للطرد في آخر مباراة في مسيرته في نهائي مونديال 2006 أمام إيطاليا.

- الهجوم (إيرنيستو فالفيردي- برشلونة)

سجل فالفيرجي 44 هدفًا في 170 مباراة خاضها مع أتلتيك بلبلو في 6 سنوات، وساعد إسبانيول في الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1988حيث خسر الفريق حينها بركلات الترجيح أمام باير ليفركوزن.