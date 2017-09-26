من فابريجاس إلى موراتا... 5 لاعبين يُغلفون موسم تشيلسي بنكهة إسبانية

التحرير

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كتب: عاصم سلامة

يقدم نادي تشيلسي الإنجليزي أداءً جيدًا تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي، في ثاني مواسمه، بعد تتويجهم بلقب البريميرليج في الموسم الماضي، واحتلالهم المركز الثالث هذا الموسم بـ13 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن قطبي مانشستر المتصدرين لجدول الترتيب.

وينشط في البلوز أكثر من لاعب يحمل الجنسية الإسبانية بل ويشاركون دوليًا مع المنتخب الإسباني كما أن أدائهم مؤثر للغاية مع فريقهم مما يعطي تشيلسي نكهة إسبانية في الكثير من الأحيان.

ويستعرض «التحرير» أبرز الاعبين الإسبان ومدى تأثيرهم على أداء أسود لندن في الموسم الحالي والذي شهد 6 جولات حتى الآن في السطور التالية..

- سيزار أزبيليكويتا

شارك اللاعب الإسباني هذا الموسم، في جميع مباريات تشيلسي، في مركز قلب الدفاع بإجمالي 540 دقيقة، وقدم خلالها 4 تمريرات حاسمة «أسيست».

- ماركوس ألونسو

شارك الإسباني ألونسو في 6 لقاءات خلال الموسم الحالي، بإجمالي دقائق لعب 509 دقيقة، وأحرز هدفين فاز بهم تشيلسي في ديربي لندن أمام توتنهام دون أن يقدم أي تمريرات حاسمة.

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- سيسك فابريجاس

شارك في 5 لقاءات في الموسم الحالي بإجمالي 361 دقيقة لعب، وأحرز هدف وحيد سكن شباك ايفرتون.

- بيدرو رودريجيز

شارك في 5 لقاءات هذا الموسم، بمعدل 263 دقيقة، وأحرز هدف أمام ستوك سيتي في الجولة الماضية، وقدم تمريرة حاسمة.

- ألفارو موراتا

لعب 6 مباريات رفقة فريقه هذا الموسم، بمعدل 457 دقيقة، وأحرز 6 أهداف، آخرهم «هاتريك» أمام ستوك، وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.