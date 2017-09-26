"يونيسيف" تعتزم تدريب 6 آلاف معلم ابتدائي​

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف، لتحسين أداء مُعلمي المدارس الابتدائية الدامجة.

ولفت خيري إلى أن البروتوكول يأتي في إطار تعاون الوزارة مع منظمة اليونيسيف لتنفيذ برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن من أهداف المشروع تدريب 6 آلاف من مُعلم وأخصائي على موضوعات متعلقة بالدمج التعليمى، وجودة العملية التعليمية.

في سياق متصل، أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أن هذا البروتوكول سيخدم الطلاب المدمجين في 7 محافظات، هى: القاهرة، دمياط، الغربية، الإسكندرية، سوهاج، أسيوط، ومطروح.

ويحضر توقع البروتوكول كل من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثل منظمة منظمة يونيسيف في مصر، والدكتور عبد الوهاب محمد عزت رئيس جامعة عين شمس.