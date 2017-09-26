كشف لغز العثور على جثة ملقاة بالطريق بمنشأة القناطر: "الديون" السبب

كتب - محمد شعبان:

لم يجد عاطلاً طريقة للتخلص من تكرار مطالبة مسجل خطر له بدفع قيمة دراجة بخارية اشتراها منه، إلا التخلص منه، واتفق مع نجل شقيقه على استدراجه إلى قطعة أرض خلف شركة الكهرباء بمنطقة المنصورية، وسدد لها طعنة نافذة بالفخذ الأيسر من الخلف، أودت بحياته، وتخلصا من الجثة بقطة أرض فضاء بنفس القرية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة إخطارًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص ملقاة بقطعة أرض فضاء بشارع الطابونة بقرية المنصورية.

انتقلت قوة من قسم شرطة منشأة القناطر إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لعاطل يدعى مصطفى رمزي 27 سنة، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم (إيصال أمانة)، يرتدي كامل ملابسه وبه آثار طعنة بالفخذ الأيسر.

تحريات مباحث شمال أكتوبر توصلت إلى وجود خلافات بين المجني عليه وعاطل يدعى "عمر ف."، 26 سنة، السابق اتهامه في 3 قضايا (سلاح)؛ حيث أنه مدين للمجني عليه بمبلغ 4 آلاف جنيه ثمن دراجة نارية قام بشرائها منه.

وتبين أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى قطعة أرض خلف شركة الكهرباء، وطالبه الضحية بسداد المبلغ، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، استعان خلالها المتهم بنجل شقيقه "فتحي س."، 29 سنة، وأحد إصابته بمطواة.

وحمل المتهمان الجثة على الدراجة، وتخلصا منها بمكان العثور عليها، واستوليا على هاتفه المحمول، وأمكن ضبطهما بأحد الأكمنة، وضبط المحمول والدراجة والمطواة عليها آثار دماء بمنزل الأول.