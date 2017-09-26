مسئولة كورية شمالية تزور موسكو لبحث الأزمة النووية

واشنطن – (أ ش أ):

أعلنت بيونج يانج أن المدير العام لشئون أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوى، تعتزم إجراء محادثات مع أوليج بورميستروف السفير الروسي فوق العادة، في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في إطار تطلع روسيا للاضطلاع بدور أكبر في الأزمة النووية الكورية الشمالية.

ونقلت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قولها إن هوى وصلت إلى موسكو، أمس الأول، تلبية لدعوة من بورميستروف الذي زار كوريا الشمالية في أواخر يوليو الماضي، إلا أن الوكالة لم تذكر مزيدا من التفاصيل بشأن هذه الزيارة.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، تعهد باتخاذ إجراءات "على أعلى مستوى" ضد الولايات المتحدة في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بتدمير كوريا الشمالية بالكامل"، إذا ما اضطرته الظروف إلى الدفاع عن نفسه وحلفائه في مواجهة هجوم كوري شمالي.

وذكرت السفارة الروسية في كوريا الشمالية أن هوى التقت مع المبعوث الروسي إلى بيونج يانج ألكسندر ماتسيجورا، الأسبوع الماضي، لبحث التوترات في شبه الجزيرة الكورية.