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موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع

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مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع

01:08 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، العمل بشكل طبيعي ووصول إجمالي الحركة إلى 19 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات، ومغادرة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

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