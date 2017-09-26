موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع
موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع
01:08 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
ارشيفية
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، العمل بشكل طبيعي ووصول إجمالي الحركة إلى 19 سفينة.
وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات، ومغادرة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.
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