منعا للتحرش.. الشرطة النسائية تؤمن مدارس البنات في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء أمجد عبدالفتاح، مدير أمن بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة النسائية تتواجد في محيط مدارس البنات حال الدخول والخروج منعًا لحدوث أي حالات تحرش.

وأشار عبدالفتاح، في تصريحات صحفية له، على هامش تفقده الحالة الأمنية حول المدارس، للوقوف على مدى استعداد القوات لحدوث أي حالات طارئة، إلى أنه تم تخصيص دوريات مستمرة على جميع المدارس من خلال أقوال أمنية مكبرة، مؤكدًا أن شرطة المرافق تشن حملات مستمرة على محيط جميع المدارس لإزالة أي إشغالات من شأنها عرقلة حركة السير أو دخول وخروج الطلبة.

وقال مدير الأمن إن رجال إدارة المرور كثفوا من تواجدهم بالشوارع والميادين الأكثر ازدحامًا خلال اليوم الدراسي وأثناء مجموعات التقوية بالمدارس.