أخبار عاجلة

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

منعا للتحرش.. الشرطة النسائية تؤمن مدارس البنات في بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

منعا للتحرش.. الشرطة النسائية تؤمن مدارس البنات في بورسعيد

01:04 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

منعا للتحرش.. الشرطة النسائية تؤمن مدارس البنات في بورسعيد

الشرطة النسائية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء أمجد عبدالفتاح، مدير أمن بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة النسائية تتواجد في محيط مدارس البنات حال الدخول والخروج منعًا لحدوث أي حالات .

وأشار عبدالفتاح، في تصريحات صحفية له، على هامش تفقده الحالة الأمنية حول المدارس، للوقوف على مدى استعداد القوات لحدوث أي حالات طارئة، إلى أنه تم تخصيص دوريات مستمرة على جميع المدارس من خلال أقوال أمنية مكبرة، مؤكدًا أن شرطة المرافق تشن حملات مستمرة على محيط جميع المدارس لإزالة أي إشغالات من شأنها عرقلة حركة السير أو دخول وخروج الطلبة.

وقال مدير الأمن إن رجال إدارة المرور كثفوا من تواجدهم بالشوارع والميادين الأكثر ازدحامًا خلال اليوم الدراسي وأثناء مجموعات التقوية بالمدارس.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على 3 شباب تحرشوا بطالبات مدرسة في السويس

    أخبار

  • سقوط تلاميذ أثناء التدافع للخروج من مدرسة في السويس

    أخبار

  • "تعليم القليوبية" ينفي ضبط "قهوة بلدي" داخل مدرسة: "كراسي أحضرها المدرسون"

    أخبار

  • بالصور.. طلاب مدارس على المقاهي في اليوم الثاني للدراسة بأسوان

    أخبار

إعلان

6f561bc597.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي

البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي