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بعد ممارسة طالب طب للمهنة بكفر الشيخ.. وقف مدير مستشفى الحامول عن العمل

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مصراوي Masrawy

بعد ممارسة طالب طب للمهنة بكفر الشيخ.. وقف مدير مستشفى الحامول عن العمل

01:04 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

بعد ممارسة طالب طب للمهنة بكفر الشيخ.. وقف مدير مستشفى الحامول عن العمل

مستشفى الحامول المركزي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وقف مدير مستشفى الحامول المركزي، والطبيب المشرف على قسم الاستقبال والطوارئ، عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات معهما، في واقعة السماح بممارسة طالب بكلية الطب للمهنة، والتواجد بالنوبتجية في المستشفى بالمخالفة للقانون.

كما قرر محافظ كفر الشيخ، التحقيق مع طالب كلية الطب بالجامعة التابع لها، وإحالة ملف الواقعة إلى النيابة الإدارية ببيلا، لإجراء التحقيقات القانونية اللازمة، مع مدير مستشفى الحامول المركزي، والطبيب المشرف على قسم الاستقبال والطوارئ، طبقًا للمادة 60، و63 من القانون رقم 81 لسنة 2016.

ووجه المحافظ، مسئولي الصحة بالمحافظة، بعدم تواجد غير الأطباء والتمريض، بغرف وعيادات الكشف بالمستشفيات، والوحدات الصحية، التابعة لها، والالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لذلك، كما كلفهم بالمرور اليومي وتكثيف المتابعة على المستشفيات، لرصد أي مخالفات حتى لا تتكرر هذه الواقعة.

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