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القبض على مدير إدارة أملاك الدولة بالسويس لاتهامه بتلقي رشوة

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مصراوي Masrawy

القبض على مدير إدارة أملاك الدولة بالسويس لاتهامه بتلقي رشوة

01:02 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

القبض على مدير إدارة أملاك الدولة بالسويس لاتهامه بتلقي رشوة

تعبيرية

السويس - حسام الدين أحمد:

ألقى أعضاء الرقابة الإدارية في السويس، القبض على موظفين بإدارة أملاك الدولة بتهمة تلقي رشوة، مقابل إصدار أوراق وخطابات بصلاحية قطعة أرض لإقامة مشروع عليها بالمخالفة للقانون، وأحيل المتهمين للنيابة للتحقيق.

ووردت معلومات لضباط مكتب الرقابة الإدارية في السويس، بإشراف اللواء مهند حسين مدير المكتب، تفيد بتقدم مستثمر بطلب لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مشروع بنطاق حي الجناين، وتعمد "ن. ع" مدير إدارة أملاك الدولة بحي الجناين، و"م. س" موظف بالإدارة تعطيل الإجراءات، وطلب مبلغ مالي لتسييرها.

وتوصلت التحريات والمعلومات، إلى أن مدير أملاك الدولة بالحي، والموظف طلبا مبلغ 50 ألف جنيه من المستثمر، على سبيل الرشوة، مقابل إصدار خطاب يفيد بصلاحية قطعة أرض لإقامة مشروع استثماري.

وقنن أعضاء الرقابة الإدارية الإجراءات، ورصدوا تسلم الموظفين للرشوة بالصوت والصورة وتم ضبطهما متلبسين.

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