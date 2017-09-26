3 محاور من الصحة لزيادة الوعي بتنظيم الأسرة: "شفاعات تحارب الشائعات"

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن الوزارة تواجه بعض الصعوبات في التعريف بخدمات تنظيم الأسرة وإقناع السيدات باستخدام وسائل منع الحمل؛ نتيجة لارتفاع نسبّة الأمية والموروثات القديمة.

وأوضحت "عبد المجيد" في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أنّ محافظة الفيوم هي الأقل استجابة للخدمات التي تقدمها الوزارة، فيما يأتي في مقدمة المحافظات بقطاع الصعيد الأقصر وأسوان.

وأشارت إلى أن قطاع السكان يعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ عدد من الأفكار للتوعية بخدمات تنظيم الأسرة منها: توفير شاشات عرض كبيرة بالميادين للتعريف بالخدمات وإحصائيات الوزارة عن نسبة السكان ومخاطر الزيادة المستمرة في عدد السكان، فضلًا عن عرض عدة إعلانات قريبا.

هذا فضلأً عن برنامج إذاعي تحت اسم "شفاعات تحارب الشائعات" يقوم على الحديث عن رائدة ريفية تشرح منافع تنظيم الأسرة وترد على الشائعات التي تمنع استجابة السيدات لهذه الوسائل، يذاع الشهر المقبل بإذاعة القاهرة الكبرى.