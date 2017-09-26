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ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 31

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مصراوي Masrawy

ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 31

12:58 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 31

كتبت- مادي غيث:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تقل الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة أنها معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا على محافظات ومدن :

الصغرى - العظمى
القاهرة 22 - 31
الإسكندرية 19 28
مطروح 21 27
بورسعيد 23 28
دمياط 23 28
بلطيم 22 28
الإسماعيلية 18 31
السويس 20 32
العريش 18 30
نخل 15 29
طابا 19 30
الطور 23 32
مرسى علم 25 31
الغردقة 24 34
شرم الشيخ 26 34
رفح 19 30
كاترين 16 29
سيوة 21 33
المنيا 21 33
الفيوم 21 33
رأس سدر 22 31
أبوسمبل 26 39
وسط الدلتا 22 31
أسيوط 19 34
سوهاج 22 34
الأقصر 24 40
أسوان 24 41
شلاتين 26 38
حلايب 28 34
الوادى الجديد 25 38
قنا 22 39
نويبع 23 32
السلوم 19 26

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