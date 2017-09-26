بالصور- المرأة تشغل ٢٦٪‏ من الوظائف القيادية في الحكومة

كتبت- ندى الخولي:

عرض المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مجموعة من الأرقام والإحصاءات التي تشير إلى حجم تمثيل الإناث في الجهاز الإداري للدولة.

وبحسب الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤخرًا، فإن المرأة تمثل ٤٣٪‏ من إجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة. كما تمثل نسبة ٥١٪‏ في الإدارات المحلية والجامعات وحدها.

ولفت جميل، إلى أن ١١ محافظة في مصر تزيد فيها نسبة تمثيل الإناث عن المتوسط العام ٥١٪‏.

وبشأن تمثيل المرأة في الوظائف الإدارية فقد وصلت نسبها لـ٥٧٪ مقابل ٥٤٪‏ في الوظائف التخصصية، و٤٨٪‏ في الوظائف الفنية. أما نسبتها في الوطائف القيادية فوصلت لـ٢٦٪‏ فقط.

وأعلن جميل، عن إصدار كتيب بعنوان: "المرأة في الجهاز الإداري للدولة.. مشاركة وتمكين" به كل ما يتعلق بحقوق المرأة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.