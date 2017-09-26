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ضبط سيارة نقل محملة بـ1000 كجم بانجو جنوب سيناء

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مصراوي Masrawy

ضبط سيارة نقل محملة بـ1000 كجم بانجو جنوب سيناء

01:09 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

ضبط سيارة نقل محملة بـ1000 كجم بانجو جنوب سيناء

أرشيفية

كتب- علاء عمران:

‏‫تمكنت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، من ضبط سيارة نقل محملة بـ1000 كجم من مخدر البانجو .

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث تأمين الطرق بمديرية أمن جنوب سيناء، لتفقد الحالة الأمنية، وتمشيط الطريق الرئيسي من كمين الساحل حتى الكيلو 50 تجاه مدينة شرم الشيخ بدائرة قسم الطور، واثناء استيقاف سيارة (بيك أب)، انحرف قائدها إلى المنطقة الجبلية، وتخلى عن السيارة وفر هارباً، وبتفتيشها عُثر بداخلها على ( 6 أجوله كبيرة الحجم بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1 طن ).

وأضاف البيان، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة، وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط قائد السيارة.

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