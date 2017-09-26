الداخلية: غلق 7 صفحات مُحرضة على العنف على "الفيس بوك"
الداخلية: غلق 7 صفحات مُحرضة على العنف على "الفيس بوك"
12:59 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
وزارة الداخلية
كتب- علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، في ضبط 53 متهمًا لارتكابهم عدد من وقائع الابتزاز المادي والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
وتمكنت الأجهزة الأمنية عقب بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من السيطرة على 7 حسابات لنشر القائمين عليها مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.
جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين.
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